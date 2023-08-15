Fatih’te bir grup kafe bastı, husumetlilerine saldırdı

İki grup birbirlerine sandalyelerle saldırırken, saldırıda kuru sıkı olduğu belirtilen silah da kullanıldı.



O esnada kafede bulunan müşteriler panik yaşadı.



Kafe çalışanı Furkan Güner, “18 -19 yaşlarındaki çocuklar, toplanıp kafeye geldiler. Sandalye fırlattılar. Daha sonrada kurusıkı silah patlattılar. Bizde durumu polise ihbar ettik.” diye konuştu.