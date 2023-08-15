Fatih’te bir grup kafe bastı, husumetlilerine saldırdı

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı’nda dün akşam saat 20.30 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı.
Kavganın ayrılmasının ardından, gruplardan biri cadde üzerinde bulunan kafede oturmaya başladı.
Kavganın karşı tarafı ise bir süre sonra cadde üzerinde bulunan kafeyi bastı.
İki grup birbirlerine sandalyelerle saldırırken, saldırıda kuru sıkı olduğu belirtilen silah da kullanıldı.
O esnada kafede bulunan müşteriler panik yaşadı.
Kafe çalışanı Furkan Güner, “18 -19 yaşlarındaki çocuklar, toplanıp kafeye geldiler. Sandalye fırlattılar. Daha sonrada kurusıkı silah patlattılar. Bizde durumu polise ihbar ettik.” diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- Polis Adliye
- İstanbul