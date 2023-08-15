Fatih’te bir grup kafe bastı, husumetlilerine saldırdı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir grup, husumetlilerinin oturduğu kafeyi bastı. Olay esnasında iki taraf birbirlerine sandalyelerle saldırırken, taraflardan biri kuru sıkı silahla ateş açtı. Olay esnasında kafede bulunanlar panik yaşadı.

Fatih’te bir grup kafe bastı, husumetlilerine saldırdı

’un Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı’nda dün akşam saat 20.30 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın ayrılmasının ardından, gruplardan biri cadde üzerinde bulunan kafede oturmaya başladı.

Kavganın karşı tarafı ise bir süre sonra cadde üzerinde bulunan kafeyi bastı.

Fatih’te bir grup kafe bastı, husumetlilerine saldırdı - 1

İki grup birbirlerine sandalyelerle saldırırken, saldırıda kuru sıkı olduğu belirtilen silah da kullanıldı.

O esnada kafede bulunan müşteriler panik yaşadı.

Kafe çalışanı Furkan Güner, “18 -19 yaşlarındaki çocuklar, toplanıp kafeye geldiler. Sandalye fırlattılar. Daha sonrada kurusıkı silah patlattılar. Bizde durumu polise ihbar ettik.” diye konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...