Fatih'te bir vaka daha: Kardeşler zehirlendi

İstanbul'da zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi.

17 Kasım'da tatil için Hollanda'dan İstanbul'a 16 yaşındaki Emine O. ve 29 yaşındaki Sadegül O. isimli kardeşler, Fatih'teki bir otele yerleşti.

İki kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kardeşlerin, hastanede verdikleri ifadede, Fatih'te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yediklerini söylediler. İki kardeşten biri taburcu edilirken, diğerinin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.