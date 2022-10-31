Fatih'te bodrum katta parçalanmış erkek cesedi bulundu

İstanbul Fatih'teki bir apartmanın bodrum katında vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Fatih'te bodrum katta parçalanmış erkek cesedi bulundu

Fatih'te bir apartmanın bodrum katında bulunan parçalanmış erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa'da İzci Türk Sokağı'nda bir apartmanda vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen ceset, tabuta konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu.

Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...