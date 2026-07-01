Fatih'te çatıdan kopan betonlar sokağa yağdı. 2 kişi ölümden döndü

Olay, gece saat 22.30 sularında Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, binanın en üst katındaki çatı kısmından büyük beton kütleleri bir anda aşağıya düştü. Düşen beton bloklar yüzünden park halindeki araçlar zarar gördü.

O esnada yoldan geçen 2 kişi kıl payı kurtulurken, kaldırım kenarında duran bir otomobil ile motosiklet ciddi hasar gördü.