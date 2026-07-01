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Fatih'te çatıdan kopan betonlar sokağa yağdı. 2 kişi ölümden döndü

01.07.2026 10:40

Fatih'te çatıdan kopan betonlar sokağa yağdı. 2 kişi ölümden döndü
DHA

2 kişi kıl payı kurtuldu.

DHA
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Fatih’te 4 katlı bir binanın çatısından kopan beton parçaları sokağa savruldu.

Olay, gece saat 22.30 sularında Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, binanın en üst katındaki çatı kısmından büyük beton kütleleri bir anda aşağıya düştü. Düşen beton bloklar yüzünden park halindeki araçlar zarar gördü.

 

O esnada yoldan geçen 2 kişi kıl payı kurtulurken, kaldırım kenarında duran bir otomobil ile motosiklet ciddi hasar gördü.

DHA

Otomobil ile motosiklet ciddi zarar gördü.

BETON PARÇALARINDAN KAÇARAK KURTULDULAR

Binadan kopan beton parçalarının sokağa düşme anları bir iş yerine ait güvenlik kamerası ile kaydedildi.

 

Görüntülerde binadan beton parçalarının sokağa düştüğü görülürken, sokakta yürüyen 2 kişinin ise düşen parçalardan son anda koşarak kaçtığı görüldü.

 

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.