Fatih'te çöken binalar. 10 yaralıdan 2'si taburcu edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih'te çöken binada yaralananların durumu ile ilgili açıklama yaptı.



Güner açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bina çökmesi nedeniyle hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan 7'sinin genel sağlık durumları iyi olup, 1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bir binada dün saat 12.00'da patlama meydana geldi. Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki binada tamamen, bir binada ise kısmen çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, toplam 70 araç ve 194 personelin görev aldığı arama kurtarma çalışmaları sonucu 1'i ağır 10 kişinin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi. Enkaz altında kalan bir vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.