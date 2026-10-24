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Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

24.10.2026 18:34

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu
IHA

İstanbul Fatih'te sahilde ceset bulundu.

İHA
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Fatih Cibali Sahili'nde, deniz polisi ekiplerince bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Cibali Sahili'nde iddiaya göre, denizde arama çalışması yapan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bir erkek cesedi tespit etti. Ekipler, şahsın cesedini kıyıya çıkardı. 

Kimliği tespit edilemeyen cenaze, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.