Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Fatih Cibali Sahili'nde iddiaya göre, denizde arama çalışması yapan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bir erkek cesedi tespit etti. Ekipler, şahsın cesedini kıyıya çıkardı.



Kimliği tespit edilemeyen cenaze, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.