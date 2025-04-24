Fatih'te depremde hasar alan 3 bina boşaltıldı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde İstanbul genelinde 7 binada hasar oluştu. Hasar alan 7 binadan 3’ünün Fatih’te olduğu tespit edildi.



HASAR ALAN BİNALAR BOŞALTILDI



Bunun üzerine Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Atik Ali Mahallesinde bulunan 1 bina, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan iki bina mühürlenerek boşaltıldı.



"KOLONLARDA ÇATLAMA VAR DEDİLER"



Boşaltılan binalarda kolonlarda çatlama olduğunu söyleyen bina sakini Mahmut Ünal, "Kolonlarda çatlama var dediler. Ondan sonra zabıta geldi. Onları evden çıkardılar. İki aile oturuyordu" şeklinde konuştu.

