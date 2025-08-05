Fatih'te ecza deposunda yangın

İstanbul Fatih'te, 5 katlı binanın giriş katındaki ecza deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih'te ecza deposunda yangın

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan ecza deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede depoyu sararken üst katlarda oturan bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu depoda ve binada hasar oluştu.

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