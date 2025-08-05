Fatih'te ecza deposunda yangın

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan ecza deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede depoyu sararken üst katlarda oturan bina sakinleri dışarı çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu depoda ve binada hasar oluştu.

