Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğa uğurlandı

İstanbul Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, 6 gün sonra son yolculuklarına uğurlandı.



Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Kozlu'daki gasilhaneye getirildi.

AFAD görevlileri özel kıyafetlerle inceleme yaptı

Ardından Yetişkin kardeşler için Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin arkadaşı ve cenazeleri teslim alan Serpil Alkan ve avukatı Aydın Egemen'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Burada taziyeleri kabul eden Alkan, tabutların başında gözyaşı döktü.

Serpil Alkan (ortada)

Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin naaşı, özel kıyafetli görevliler tarafından cenaze nakil araçlarına taşındı.

Kardeşlerin cenazesi, törenin ardından, Yeni Ayazağa Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeler burada özel kıyafetli görevlilerce defnedildi.