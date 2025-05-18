Fatih'te feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
İstanbul Fatih'te taksiye çarpan motosiklet sürücüsü Sinan Delek hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde 15 Mayıs Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Sinan Delek (28) idaresindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen İ.A.'nın kullandığı taksiye arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Delek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sırasında otobüs durağında bekleyen E.Y. ise motosikletten kopan parçaların isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı.
Yaralı kadın ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sinan Delek'in motosikletiyle tek tekerlek gittiği ve hızının saatte 240 kilometreye çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
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