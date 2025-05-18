Fatih'te feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde 15 Mayıs Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Sinan Delek (28) idaresindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen İ.A.'nın kullandığı taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Delek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında otobüs durağında bekleyen E.Y. ise motosikletten kopan parçaların isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı.