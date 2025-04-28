Fatih'te feci olay: Tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde 22 Nisan'da sabah saatlerinde Haseki tramvay durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Karaaslan'a (53) seyir halindeki tramvay çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve tramvayın altında kalan Karaaslan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaaslan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.