Fatih'te gecekondu yangını

Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı.



Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.



İçeride mahsur kalan yatalak hasta Orhan Kızılkaya ise itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı hastaneye kaldırdı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin