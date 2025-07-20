Fatih'te genç kadına dehşeti yaşattı: Önce taciz etti, sonra aracıyla ayağını ezdi

İstanbul'da bir kadın sokakta yürürken tacize uğradı.

Olay, 13 Temmuz Pazar günü saat 17.30 sıralarında Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

MARKETE GİDİYORDU, YANINA ARAÇ YAKLAŞTI

İddiaya göre, E.Ş.Ç. isimli kadın, markete gitmek üzere evinden çıktığı sırada bir araç kadının yanına yaklaştı. Kimliği belirsiz araç sürücüsü, genç kadına sözlü tacizde bulundu.

OTURDUĞU YERİ BİLDİĞİNİ SÖYLEYİP TEHDİT ETTİ



Genç kadın bu sırada geri çekilerek uzaklaşmaya çalıştı ancak zanlı tehditlerine devam ederek kadının oturduğu apartmanın ismini söyleyip tehdit etti.

KADIN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine büyük korku ve panik yaşayan genç kadın, "Sen kimsin git buradan." diyerek tepki gösterdi ve aracın ön kapısından tuttu.

ARACIYLA KADININ AYAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü, aracıyla ani bir şekilde geri manevra yaptı, bu sırada kadının ayağının üzerinden geçti.

Şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken genç kadın hafif şekilde yaralandı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

DEHŞET ANLARI KAMERADA



Öte yandan genç kadının yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; bir aracın yol kenarına yanaştığı, genç kadının ise aracın yanına geldiği, sürücüyle bir süre konuşmalarının ardından aracın aniden hızla uzaklaştığı ve genç kadının da peşinden koştuğu anlar yer aldı.