Fatih'te genç kadını taciz etti, aracıyla ayağını ezdi: Gözaltına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 13 Temmuz Pazar günü iddiaya göre, E.Ş.Ç., markete gitmek üzere evinden çıktığı sırada bir araç kadının yanına yaklaşmış, kimliği belirsiz araç sürücüsü, genç kadına sözlü tacizde bulunarak rahatsız edici ifadeler kullanmıştı.

Genç kadın bu sırada geri çekilerek uzaklaşmaya çalışmış, ancak şahıs tehditlerine devam ederek E.Ş.Ç.'nin oturduğu apartmanın ismini söyleyip, tehditlerde bulunmuştu.

Bunun üzerine büyük korku ve panik yaşayan genç kadın, "Sen kimsin git buradan" diyerek tepki göstermiş ve aracın ön kapısından tutmuştu.

ARACIYLA AYAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü, aracıyla ani bir şekilde geri manevra yaparak, E.Ş.Ç.'nin ayağının üzerinden geçmiş, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken genç kadın hafif şekilde yaralanmıştı.

ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin şüpheliyi yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Kimliği belirlenen M.S., yürütülen çalışmalarla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.