İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi İmrahor Hamamı Sokak'ta iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada 1 kişi ayağından silahla vurularak, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kavganın restorandaki hesap nedeniyle çıktığı ve müşterinin, işyeri sahibinin oğlu S.Ç.'nin kafasına sopayla vurup onu yaraladığı öğrenildi. İşyeri sahibinin oğlunun da, kendisini darbeden kişiyi silahla yaraladığı kaydedildi.