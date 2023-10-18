Fatih'te İETT şoförüne baltalı saldırı

Fındıkzade trafik ışıklarında kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü ile çift katlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah K. arasında yol anlaşmazlığından tartışma çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda otobüs şoförü Abdullah K. kesici aletle elinden yaralandı.
Şehremini Polis Merkezi'ne başvuran Abdullah K. kendisini yaralayan sürücüden şikayetçi oldu.
Otobüsteki kameranın kaydında otobüs şoförünün kavga sırasında "Keseri niye vuruyorsun?" demesi, yolcuların ise "Haydi, işe gideceğiz." diyerek kavga eden araç sürücülerine tepki göstermesi yer alıyor.
Kayıtta, diğer sürücülerin müdahale ettiği kavganın ardından şüphelinin aracına binip uzaklaştığı görülüyor.
Polis ekipleri, şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRIYA UĞRAYAN ŞOFÖR YAŞANANLARI ANLATTI
Saldırıya uğrayan İETT bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray, "Çapa'ya gelmeden önce solda bir genç korna çaldı. Korna çaldıktan sonra bana küfür etti. Soluma, önüme geçti. Sonra ışıklarda durduk. 'Aç kapıyı' diyerek bana saldırdı. Birkaç yumruk attı, ben de karşılık verdim. Ondan sonra adam balta çıkardı. Birkaç kere baltayı salladı. Aracın tavanını da deldi. Ondan sonra benim baltayla elimi yardı. Neye uğradığımı şaşırdım. Adamı yakalamak için aşağı indim, adam kaçtı. Şimdi suçlu olan kimdir, hep şoför müdür? Hata yapmış olabilirim, pardon özür dilerim. Küfür neden ediyorsun, ben onu demek istiyorum. Elimde 6 dikiş var. Ufak bir balta vardı, kafama gelmesin diye elimi kaldırınca elimi yardı. Karakoldan çıktım, ifademi verdim, davacıyım" dedi.
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