Fatih'te iki kişinin öldüğü çatışmaya ilişkin 6 tutuklama
19.09.2026 17:38
Fatih'te 2 kardeşin öldürüldüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybetti, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 12 şüpheli yakalanırken, olayda kullanılan silahlar ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce, Fatih ilçesi Nuruosmaniye Mahallesi’nde iki grup arasında meydana gelen, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karışan 12 şüphelinin tespit edilerek yakalandığı açıklandı.
Olay yerine dışarıdan gelen 9 kişilik gruptan, A.A. (30) ve K.A. (27) isimli iki kardeş hayatını kaybetmiş, E.A. (19) ve B.S. (33) isimli iki şahıs ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Aynı grupta bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) isimli 5 şahıs ise gözaltına alındı.
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Olayın meydana geldiği ofisin sahibi K.E. (40) ile birlikte ofiste bulunan ve silah kullandıkları tespit edilen K.E. ile birlikte E.A. (50), M.C.Y. (22), E.Y. (25), A.Y. (24), D.P. (34) ve Ş.S. (26) isimli 7 şahıs da yakalandı.
12 şüpheliden üçü serbest bırakılırken, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise tutuklandı.
OLAYDA KULLANILAN SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Olay yerinde yapılan incelemelerde; 2 milyon 580 bin sahte Amerikan doları ile ofis sahibi K.E.'ye ait bir adet tabanca ele geçirildi.
Olayda kullanılan 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ise olayın ardından Fatih ilçesi Yenikapı sahili açıklarında, Deniz Polisi tarafından bulundu.
DOLANDIRICILIK GEÇMİŞİ
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iş yeri sahibi K.E.'nin, olayda hayatını kaybeden kardeşlerin abisiyle daha önceden bir dolandırıcılık olayı nedeniyle gözaltına alındığı belirlendi. K.E. ile kardeşlerin ağabeyi bir olay nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı tespit edildi.
Olayın ardından aralarında anlaşmazlık ve husumet oluştuğu, meydana gelen olayın da bu husumetten kaynaklandığı öğrenildi.