Fatih'te iki kişinin öldüğü çatışmaya ilişkin 6 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce, Fatih ilçesi Nuruosmaniye Mahallesi’nde iki grup arasında meydana gelen, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karışan 12 şüphelinin tespit edilerek yakalandığı açıklandı.



Olay yerine dışarıdan gelen 9 kişilik gruptan, A.A. (30) ve K.A. (27) isimli iki kardeş hayatını kaybetmiş, E.A. (19) ve B.S. (33) isimli iki şahıs ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Aynı grupta bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) isimli 5 şahıs ise gözaltına alındı.

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Olayın meydana geldiği ofisin sahibi K.E. (40) ile birlikte ofiste bulunan ve silah kullandıkları tespit edilen K.E. ile birlikte E.A. (50), M.C.Y. (22), E.Y. (25), A.Y. (24), D.P. (34) ve Ş.S. (26) isimli 7 şahıs da yakalandı.



12 şüpheliden üçü serbest bırakılırken, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise tutuklandı.