Fatih'te inşaat alanında yanlış kazı: Yan binanın duvarı yıkıldı

Olay, Aksaray mahallesi Kürkçübaşı Çeşmesi sokakta meydana geldi. İddiaya göre dün sabah saat 10.00 sıralarında yan tarafında bulunan inşatta yapılan yanlış kazı nedeniyle Kısmet Apartmanı'nın bir kısmında çökme meydana geldi. Alt katlarda meydana gelen çökmede şans eseri ölü ve yaralı olmazken, sesleri duyan apartman sakinleri panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler apartmanı önlem amaçlı tahliye ederken, inşaat alanında yapılan kazıdan dolayı boşaltılan alana moloz doldurularak yeni bir çökmenin önüne geçmeye çalışıldı. Zabıta ekipleri tarafından apartman mühürlenirken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ÇOCUKLARIMI CAMDAN ÇIKARDIM"



Meydana gelen çökmede oturduğu daire hasar gören Luba Tavşancı, "Dış kapı üzerime kilitlendi. Çocuklarımı camdan çıkardım. Benim yatak odam tamamen yıkıldı. Çocuklarım oradaydı. Ben bir gün kaynımda kaldım. Sabah geldim. Duvar yıkıldı. Allah'tan gece burada uyumadım. Çocuklarımın başına bir şey gelirdi. Şimdi biz de bekliyoruz" diye konuştu.



"ÇOCUKLARI AŞAĞI İNDİRDİĞİM GİBİ DUVAR ÇÖKTÜ"



Apartman sakini Yıldız Geyik, "Şu anda eve giremiyoruz. Evi mühürlediler. Benim beyaz eşyalarım ve yatak odam olduğu gibi çöktü. Dün sabah saat 10.00'da ses duydum. Dışarıdan geldim burada duvar çöktü. Yukarı çıktım. Çocukları aşağı indirdiğim gibi duvar çöktü. Bizim bina komple hasar gördü. Yan taraflarda hasar görmüş. Müteahhit buranın yıkımını yaparken, bizi dışarı çıkarmadı. Burada çok yanlış bir yıkım oldu. Yıkım yapılırken, burada hayat söz konusu değil mi? Bunu yıkarken, bodrum katın duvarını yıktı. Ve kadının 4 çocuğu içerideydi. 14 daire var. Her dairede 5-6 kişi yaşıyor. Şu anda akrabası olan gitti. Akrabası olmayan sokaklarda kaldı. Hiçbir bilgi almadık. Muhtar evine gitti. Telefonunu kapattı. Belediyeyi aradım saat 20.30'da çocuklarımla sokakta kaldım dedim. 'Sabah 8.00'de arayın' dediler. 'Size bir yer ayarlarız' dedi. Fakat ben bu gece nerede kalacağım?" dedi.



Tahliye edilen apartman sakini İrfan Bozbulut, "Tabi biz kiracı olarak, gündüz saat 12.00'den beri mağduruz ve dışarıdayız. Bütün eşyalarımız apartmanın içerisinde. Ne ev sahibi, belediye ekibi müteahhit gelip bizim derdimizi kimse sormadı. Hepimiz çocuklarla beraber dışarıdayız. Neden yıkıldığını söylemediler. Müteahhit buradan gitti. Mağduruz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herhalde parklarda kalacağız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

