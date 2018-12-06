İstanbul Fatih'te, çanta ve ayakkabı satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tiryaki Hasan Paşa Sokağı'ndaki 4 katlı binanın bodrum katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri de tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri, yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.
Fatih'te iş yeri yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Fatih'te çanta ve ayakkabı satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Fatih'te, çanta ve ayakkabı satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.