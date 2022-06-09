Fatih'te kaldırımda duran kadını minibüs ezdi

İstanbul Fatih'te kaldırımda duran kadın, minibüsün altında kaldı.

Fatih Gedikpaşa Caddesi'ndeki önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaldırımda bekleyerek mağazadaki ürünleri inceleyen kadına, otomobile yol vermek isteyen kapalı kasa minibüs çarptı.

Minibüs kadının üstünden geçti. Kadının yardımına araç sürücüsü ve çevredekiler koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Panelvan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.