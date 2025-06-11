Fatih'te kanlı gece: Silah doğrultup sataştığı kişi tüfekle vurdu

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Efkan A. (23), iddiaya göre C.K.'ye (50) silah doğrultarak sataştı.



C.K. ise evine çıkıp tüfeğini alarak daha önce de çok kez kendisine sataşmada bulunduğu belirtilen Efkan A.'ya ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efkan A.'yı ağır yaralı halde hastaneye götürdü.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise C.K'yi gözaltına aldı.

