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Fatih'te kapalı otoparkta patlama

İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otoparkın girişinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 04.04.2022 - 02:16

Fatih'te kapalı otoparkta patlama

Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı kapalı otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, sonra da yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoparkta maddi hasar oluştu.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında yaşandı.

Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi'nde bulunan 4 katlı kapalı otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Alevler, otoparkın birinci katını kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamada otoparkın duvarları yıkılırken cam ve çerçevelerin çevreye savrulduğu görüldü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemede, patlama ve ardından çıkan yangında can kaybının olmadığı, otoparkta büyük çapta maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

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