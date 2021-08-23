Fatih'te kaybolan 12 yaşındaki kız bulundu

İstanbul Fatih'ten Büyükçekmece'deki babaannesinin evine giden ve dönüş yolunda kaybolduktan sonra 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Kübra Dinç, Büyükçekmece'de bulundu.



Fatih Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 12.30 sıralarında 12 yaşındaki Kübra Dinç, babaannesinden evlerine gitmek üzere çıktı.



Babaanne Hacer Dinç, okul arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişinin yanında gördüğü torununu tekrar yanına çağırdı.

Kübra Dinç bir süre sonra tekrar evine gideceğini söyleyerek babaannesinden ayrıldı.



O andan itibaren aile Kübra Dinç'ten daha haber alınamadı. Kayıp bildirimi yapılmasının ardından emniyet ekipleri ve aile üyeleri Kübra Dinç'i aramaya başladı.

12 yaşındaki kız 3 gün sonra Büyükçekmece'de bulundu. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Kübra Dinç'in ailesi de Fatih'ten geldi

Baba Şaban Dinç, "İlk başta emniyet güçlerine haber verdik sonra kendi imkanlarımızla aramaya başladık. Kübra'yı Büyükçekmece'de kayınbiraderim buldu. Çocuğun ablasının oralardaydı. Adli süreç devam ediyor" dedi.