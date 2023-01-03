Fatih'te kırtasiyedeki tacize yeniden gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fatih'teki bir kırtasiyede 28 Aralık'ta 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, 57 yaşındaki şüpheli A.S. tarafından istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, mağdur kızın, şüphelinin çalıştığı kırtasiyeye tek başına gittiği, şüphelinin diğer müşterilerin çıkmasını bekledikten sonra mağdura sarılıp cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

"EV HAPSİ" İLE SERBEST BIRAKILDI

Mağdurun babasının şikayetiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, 29 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun üzerine, Cumhuriyet savcılığının yaptığı itirazı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, 2 Ocak'ta, şüpheli hakkındaki söz konusu adli kontrol tedbirini kaldırarak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

YENİDEN GÖZALTINDA

Şüpheli, bunun üzerine yeniden gözaltına alındı. Bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi beklenen şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılacak.

