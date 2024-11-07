Fatih'te korku dolu anlar: Yangında mahsur kaldılar

Mevlanakapı Mahallesi, Kalburcu Mehmet Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yoğun duman nedeniyle üst katta ikamet edenler dairelerinde mahsur kalırken, alt katlarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.