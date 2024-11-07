Fatih'te korku dolu anlar: Yangında mahsur kaldılar

İstanbul Fatih'te bir binanın birinci katında yangın çıktı. Binanın üst katlarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih'te korku dolu anlar: Yangında mahsur kaldılar

Mevlanakapı Mahallesi, Kalburcu Mehmet Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Yoğun duman nedeniyle üst katta ikamet edenler dairelerinde mahsur kalırken, alt katlarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fatih'te korku dolu anlar: Yangında mahsur kaldılar - 1

itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan kişilerin bir kısmı merdivenli araçla bir kısmı da itfaiye görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Ekiplerce kurtarılan 5 kişi, kontrol amacıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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