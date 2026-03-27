Fatih'te korkunç cinayet: Misafirler gitti, döverek öldürdü
27.03.2026 13:28
Olayın ardından kaçan adam polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
İstanbul Fatih'te Cezayir uyruklu adam dini nikahla birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdü.
İstanbul'da korkunç bir kadın cinayeti işlendi.
Olay Fatih'te yaşandı. İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cezayir uyruklu Veli C. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Nasıra Saigi'nin evine 22 Mart günü akşam saatlerinde bayram ziyareti için misafir geldi.
Misafirlerin gitmesinin ardından ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
SAĞLIK EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Tartışma sonrası Veli C. evden çıkarken, sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
YAKALANIP TUTUKLANDI
Daireden çıkan son kişinin Veli C. olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.