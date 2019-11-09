Fatih'te ölen 4 kardeşin cenaze işlemlerini İstanbul Valiliği yapacak

İstanbul'da 4 kardeşin cenazeleri Fatih'te bir evde bulunmuş, ölüm nedenleri siyanür zehirlenmesi olarak belirlenmişti.



Günlerdir Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen cenazeleri kimse almadı. Dört kardeşin cenaze işlemleri için İstanbul Valiliği harekete geçti.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla Adli Tıp Kurumu otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra, cenazelerin nakil ve defin hizmetleri konusunda gerekli her türlü yardım valilikçe yapılacak.



İstemeleri halinde cenazeler defnedilmek üzere Mersin'de bulunan yakınlarına gönderilecek.