Fatih'te otel yangını

Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.



Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.