Fatih'te otel yangını: Bir can kaybı var
26.05.2026 11:34
DHA
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde dört katlı otelde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi'nde bulunan dört katlı otelin en üst katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından H.E.G. (32) isimli kişi, kaldığı odada ölü bulundu.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.