Fatih'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Balat Mahallesi Sancaklar Yokuşu'nda, yukarı doğru çıkan otomobil, bir anda geri gitmeye başladı.



Bu esnada yolda yürüyen 3 kadın, kontrolsüz bir şekilde üzerlerine gelen otomobilden kaçmak için kenara geçti. Otomobilin çarptığı kadınlardan biri yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye götürdü.



Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, kadınların yanından geçen otomobilin kısa süre sonra yokuş aşağı geri gelerek kadına çarptığı görülüyor.

