İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndan Aksaray istikametine giden Z.U.'nun kullandığı otomobil, Ulubatlı Durağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kayapınar'a (70) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan Kayapınar'a ilk müdahaleyi, kazayı gören tıp fakültesi öğrencisi Furkan Tereci yaptı.
Kayapınar, olay yerine çağrılan ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Z.U. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada, kazanın meydana geldiği bulvarın alt geçidinin olduğu görüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunlaştı.
Fatih'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Fatih'te, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndan Aksaray istikametine giden Z.U.'nun kullandığı otomobil, Ulubatlı Durağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kayapınar'a (70) çarptı.