Fatih'te parkta taciz iddiası: Şüpheliye meydan dayağı

Olay, geçtiğimiz hafta Fatih'teki Topkapı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi.

Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi.