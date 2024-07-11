Fatih'te parkta taciz iddiası: Şüpheliye meydan dayağı

İstanbul Fatih'te bir parkta, küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdiği iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin parkta dövüldüğü anlar kameralar ile görüntülendi.

Fatih'te parkta taciz iddiası: Şüpheliye meydan dayağı

Olay, geçtiğimiz hafta Fatih'teki Topkapı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi.

Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi.

Fatih'te parkta taciz iddiası: Şüpheliye meydan dayağı - 1

Kısa sürede toplanan kalabalıktan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak dövüldü.

Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan şüpheli, yere yığıldı. Ayağa kalkmakta güçlük çeken şüpheliye, parktaki vatandaşlar tepki göstermeye devam etti.

Yaşananlar kameralara yansırken, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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