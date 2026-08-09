Fatih'te polise bıçaklı saldırı. Ayağından vurularak yakalandı
09.08.2026 20:33
Son Güncelleme: 09.08.2026 20:38
Fatih’te polis memuruna bıçakla saldıran ve kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam edince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Aksaray Mahallesi'nde, şüpheli M.B. (29) yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru, ateş ederek şüpheliyi ayağından yaraladı.
Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B, başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yaralanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.