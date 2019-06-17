İstanbul'un Fatih ilçesi Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otelde Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.
Kargo şirketi bulunan iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Polis olay yerinde 1 kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.
Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çatışma: 1'i ağır 2 yaralı
DHATürkiye
İstanbul Fatih'te, Rus ve Gürcüler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otelde Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.