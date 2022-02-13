İstanbul'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı

İstanbul Fatih'teki bir hastanede tedavi gören hasta ve yakınları, hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne sürerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - DHA 13.02.2022 - 13:25 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 18:16

İstanbul'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı

İlişkili Haberler

Konya'da hasta yakınları hemşirelere saldırdı

Konya'da hasta yakınları hemşirelere saldırdı

Trabzon'da bir doktor randevusuz hasta tarafından saldırıya uğradı

Trabzon'da bir doktor randevusuz hasta tarafından saldırıya uğradı

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün sabah bir hastanenin acil servisinde tedavi gören M.A., kolundaki serum iğnesi çıkartılırken canının yandığını söyleyerek görevli sağlık çalışanına saldırdı. 

M.A olay sırasında hemşireye elini kaldırırken, yakınları L.K, S.G. ve A.P. de hastane çalışanlarına saldırarak acil servis girişindeki camı kırdı.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından 4 kişi "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Tehdit-Hakaret" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de sevk edildikleri suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...