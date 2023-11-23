Fatih'te servis minibüsü taksiye çarptı: 1 ağır yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında iddiaya göre servis minibüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde seyreden taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taksi önce bariyerlere daha sonra ise yol kenarında park halinde bulunan başka bir servis minibüsüne çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.