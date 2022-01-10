Fatih'te sokakta yaşayan köpeğe şiddet: Zanlı gözaltında

Fatih'te sokakta yaşayan köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerince teslim alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 10.01.2022 - 00:00

Fatih'te sokakta yaşayan köpeğe şiddet: Zanlı gözaltında

Fatih'te köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta bir kişinin sokakta yaşayan köpeğe şiddet uyguladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlı Ö.B. gözaltına alınırken, köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi.

Polisin konuyla ilgili çalışması sürerken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde vatandaşların şüpheli Ö.B.'ye tepkisi yer alıyor.

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