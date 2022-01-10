Fatih'te sokakta yaşayan köpeğe şiddet: Zanlı gözaltında

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 10.01.2022 - 00:00
Fatih'te köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta bir kişinin sokakta yaşayan köpeğe şiddet uyguladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlı Ö.B. gözaltına alınırken, köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi.
Polisin konuyla ilgili çalışması sürerken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde vatandaşların şüpheli Ö.B.'ye tepkisi yer alıyor.