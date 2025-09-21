İntihar mı, cinayet mi? Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

Fatih ilçesi Aksaray semtindeki bir evde yaşayan Züleyha E.'den (36) günlerdir haber alamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi.

EVE ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

Kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı çilingir yardımıyla kapıyı açtı.



Züleyha E. hareketsiz halde bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOĞAZI KESİK HALDE ÖLÜ BULUNDU



Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOMŞUSU KONUŞTU



Mahalle sakinlerinden biri, komşu olmalarına rağmen Züleyha'yı pek tanımadıklarını anlatarak, "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım." dedi.

"ERKEK ARKADAŞI VARDI, SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"

Aynı binada yaşayan bir başka kişi ise "Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Tam olarak bilmiyorum ama sürekli şiddet gösteriyordu." iddiasında bulundu.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?



Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.