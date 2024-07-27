Fatih'te tramvay faciası: Raylara düşen bir kişi öldü

Fatih'te dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi, durağa yaklaşan tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Fatih'te tramvay faciası: Raylara düşen bir kişi öldü

Saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar hattı Beyazıt durağında kimliği belirsiz bir erkek, tramvayın durağa yaklaştığı sırada dengesini kaybederek raylara düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay nedeniyle hatta seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken seferlerde normale döndü.

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