Fatih'te tramvayın altında sıkıştı

İstanbul Fatih'te bir kişi perona yaklaşan tramvayın önüne düştü. Raylar arasında sıkışan kişi, itfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarıldı.

Haberler - DHA 29.12.2021 - 11:17

Fatih'te tramvayın altında sıkıştı

Fatih'te bir kişi tramvay hattına düşerek raylarda sıkıştı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, T1 Bağcılar- Kabataş hattı Eminönü istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; durakta bekleyen kişi, bilinmeyen nedenle perona yaklaşan tramvayın önüne düştü.

Tramvay ile raylar arasında sıkıştı. Kazayı gören görevliler ve çalışanlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı tramvayın altından çıkardı.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvayın Kabataş yönüne giden seferlerde bir süre aksama yaşandı.

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