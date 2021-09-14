Fatih'te yanan dairede mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

İstanbul Fatih'te demans hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Yangında alevlerin içinde kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA - Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 15:00

Fatih'te yanan dairede mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

İlişkili Haberler

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Zeyrek Mahallesi, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'nde 4 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yanan daire içerisinde mahsur kalan Tülay Yıldırım'ı merdiven aracı yardımıyla kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar oluştu.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...