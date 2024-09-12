Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Yoldan geçen bir kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü. Yoldan geçen bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Yoldan geçen bir kişi yaralandı

Fatih'te, 3 katlı metruk binanın çökmesi sonucu yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.

Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda yoldan geçen 1 kişinin hafif yaralandığı, ilk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan birinin bulunmadığı kaydedildi.

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