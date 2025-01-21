Fatih'teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu: Şüpheliler yakalandı

İstanbul Fatih'te bir otele silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenilirken şüpheliler yakalanarak adliye sevk edildi.

Fatih'teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu: Şüpheliler yakalandı

Fatih'te 19 Ocak Pazar günü saat 05.15'te sıralarında meydana gelen olayda otelin önüne motosikletle gelen iki şüpheli, binaya ateş ettikten sonra geldikleri kaçtı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırının güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde motosikleti kullanan şüphelinin durduktan sonra ateş açtığı, arkada oturan şüphelinin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.

Fatih'teki otele silahlı saldırının nedeni belli oldu: Şüpheliler yakalandı - 1

Polis, güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerine ulaştı.

Olayla ilgili Eyüpcan Ç. (20), Selim B. (27), ve Abdullah C. D. (18) gözaltına alındı. Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

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