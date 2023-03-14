Fatih'teki park yeri cinayetinde 2 tutuklama

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde 26 Şubat Pazar Günü saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, kafe işletmecisi Yahya Özgüç (48) ile ağabeyi A.Ö.(49), depo olarak kullandıkları binanın önüne otomobil park ettikleri için tartıştıkları iki kişinin saldırısına uğradı.

İki şüpheli tabancayla ateş ederek Yahya Özgüç'ü öldürürken olay sırasında A.Ö. de yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.



YARALI AĞABEY İFADE VERDİ



Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırıdan yaralı olarak kurtulan A.Ö.'nün ifadesine başvuruldu.

A.Ö. ifadesinde "Olay yerinin bulunduğu adresi depo olarak kullanıyorduk. Aynı mahallede oturduğunu bildiğimiz iki kişi, deponun önüne otomobillerini park etti. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bir anda silahlarını çıkartıp bize ateş etmeye başladılar." dedi.



TEKİRDAĞ'DA GÖZALTINA ALINDILAR



Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin izini Tekirdağ'da buldu.

Tekirdağ'da 10 Mart Cuma Günü düzenlenen operasyonda olayın failleri olduğu belirtilen Okan A.(25) ile Ozan A.(26) gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları değerlendirilen 9 mm çapında bir tabanca ile mermiler ele geçirildi.



İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Şüphelilerden Okan A.'nın daha önceden 38 suç kaydı, Ozan A.'nın ise 52 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

