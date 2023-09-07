Fatih'teki suç örgütü davası: Mahkemeden 23 sanığa Balat'a girme yasağı

BALAT SINIRLARINA GEÇMEME TEDBİRİ



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bazı müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi ve suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması nedeniyle aralarında Mesut Baraj ve Ararat Özer'in de bulunduğu 16 sanığın, haklarında yurt dışı yasağı konularak tahliyelerine hükmetti.



Sanıklardan 23'ü hakkında Balat sınırlarına geçmemek üzere adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, bu tedbirlere uymayan sanıkların tutuklanabilecekleri yönünde ihtarda bulundu.



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih'te, Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'nın silahla yaralanması olayı sonrası başlatılan çalışmalar sonucu Mesut Baraj'ın emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden sanıkların, suç örgütü faaliyeti kapsamında yağma ve hakkı olmayan yere tecavüz gibi suçları işleyerek haksız kazanç sağlayıp korku ile paniğe neden oldukları belirtildi.



İddianamede, bu kapsamda Mesut Baraj'ın elebaşılığında hareket eden ve grup içerisinde yer alan şahısların geçmişteki münferit suçlara karışmaları sonucu ilçede tanınan ve korkulan şahıslar arasında yer almalarından yerel bir suç örgütü haline geldikleri kaydedildi.



Suç örgütünün korkutucu gücünden istifade ederek çevrede korku yaratan sanıkların hiyerarşik yapıda silahlı eylemlerde bulunduklarına vurgu yapılan iddianamede, suç örgütü elebaşı Mesut Baraj'ın tüm talimatlarının örgütün diğer yöneticileri ve üyeleri tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiği belirtildi.



İddianamede, sanıklar Mesut Baraj, Ararat Özer ve Ozan Turan'ın "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar, diğer 27 sanığın ise "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 2,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Sanıkların 14 ayrı başlık altında ele alınan suç faaliyetlerine ilişkin birden fazla kez "yağma", "mala zarar verme", "tehdit", "ihaleye fesat karıştırma", "yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte ve var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "parada sahtecilik" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamede, örgüt elebaşı konumundaki 3 sanığın ise örgütsel faaliyet kapsamında işlenen tüm suçlardan ceza alması gerektiğine işaret edildi.