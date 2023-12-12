Fatih’teki vahşi cinayette 79 yaşındaki sanığa müebbet hapis

İstanbul’da 65 yaşındaki Celal Han’ın arkadaşı 79 yaşındaki Sitrak Kaplan tarafından öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunmasına ilişkin görülen davada karar belli oldu.



İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sitrak Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede müşteki Canan Han Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

"POLİSLE ARADIK AMA CESEDİ BULAMADIK"



Duruşmada tanıklık yapan İbrahim Kaya, “Sanık Sitrak Kaplan benim kayınpederim olur. Ben 30 Ekim Cumartesi günü kayınpederime gelmiştim, merdivenlerde polislerle karşılaştım. Polisler bana kim olduğumu sordular, ben de kayınpederim Sitrak Kaplan’a gittiğimi söyledim. Bana ‘O zaman bizimle gel.’ dediler. Bodruma 4 tane polisle birlikte inip ceset aradık ama bulamadık.” şeklinde konuştu.

"HİÇ HALİM YOK, BERAATIMI TALEP EDİYORUM"



Duruşmada son savunmasını yaparak son sözünü söyleyen sanık Sitrak Kaplan, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hiç halim yoktur, ne yapacağımı bilmiyorum. Beraatımı talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.



MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sitrak Kaplan’ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Heyet ayrıca, sanığın kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.