Fatih'te tramvay raydan çıktı

İstanbul Fatih'te tramvayın raydan çıkıp elektrik direğine çarpması nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Fatih'te tramvay raydan çıktı

'da T1 Kabataş-Bağcılar  Hattı'nda Bağcılar yönüne seyir halindeki sefer yapan tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken durak geçici bir süre kullanımı kapatıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı.

Fatih'te tramvay raydan çıktı - 1

Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü.

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