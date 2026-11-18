Fon soruşturması kapsamında Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan bulunan Fatma Betül Sayan Kaya , saat 13.00 sıralarında rahatsızlandı.

Baygınlık geçirdiği öğrenilen Kaya, bunun üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından koğuşuna geri gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül 2026'da AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını istemişti.

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmalarından önce bir şirketin hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptıkları, borsadaki likidite krizi ve fon çöküşünden hemen önce (Nisan - Eylül 2026 arası) bu hisseleri satarak 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Kaya çiftinin mal varlıklarına tedbir talep etti; çift ise adliyeye giderek ifade verdi ve "özel bir bilgi veya yönlendirme almadıklarını" belirterek suçlamaları reddetti. Kaya çifti, ifadelerinin ardından SPK'nın getirdiği "gönüllü geri ödeme/etkin pişmanlık" mekanizmasından yararlanarak, borsadan kazandıkları yaklaşık 1,86 milyar TL'lik kâr kısmını TMSF'nin belirlediği hesaba iade etti.

29 Eylül'de çiftin mal varlıkları donduruldu.

5 Kasım 2026'da Fatma Betül Sayan Kaya, suç örgütüne üye olmak ve SPK Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla tutuklandı.