Beşiktaş'ta seçim çalışmalarını sürdüren Kaya, bir otomobil firmasının servisinde işçilerle bir araya geldi.



Burada işçilere hitap eden Kaya, AK Parti'nin mevcut projeleri hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu:



"Ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Ekonomimizi dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline getirdik. Yapacağımız yerli otomobil, yerli sanayi gibi projelerimizle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefliyoruz. Otomobil sektörünün son 10 yılda artışının yanı sıra hava yolu, halkın yolu oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca açılmış havalimanlarının iki katından daha fazlasını açtık. Bütün hizmetleri milletimiz için yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."



"TÜRKİYE ARTIK DÜNYADA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKE"



Geçmişte Amerikan başkanlarının önünde eğik duran başbakanlar olduğunu hatırlatan Kaya, Türkiye’nin artık dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin, dünya liderlerinin karşısında dimdik duran ve doğruyu söylemekten çekinmeyen, hakkı hakikati söyleyen bir Cumhurbaşkanı olduğuna dikkati çeken Kaya, "Cumhurbaşkanımız yaptığı hizmetlerle Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirdi. Sadece istihdamı söyleyeceğim size. Son 10 yılda sağladığımız istihdamla Avrupa'nın tümünden daha ilerideyiz. 4 milyona yakın kadına istihdam sağladık." ifadelerini kullandı.



"81 İLİMİZDE DE YEŞİL ALANLAR OLUŞTURACAĞIZ"



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Kanal İstanbul ve Millet Bahçeleri projelerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz istiyoruz ki ülkemizi daha da büyütelim, daha da geliştirelim. Bugün dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sı Türkiye'de. Kanal İstanbul; sadece Türkiye için değil, dünya için büyük bir proje olacak. Millet Bahçeleri'ni yapacağız. Türkiye'nin dört bir tarafındaki eski stadyumları bahçe haline getireceğiz. Yurt dışına çıkmışsınızdır. Bugün Londra'ya gittiğinizde Hyde Park var. Amerika’ya gidiyorsunuz Central Park var. Bizim ülkemizin artık daha güzellerine ihtiyacı var.



Atatürk Havalimanı'nı tamamen Millet Bahçesi haline dönüştüreceğiz. Orası tamamen yeşillik, ailenizle, eşinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla gidip spor yapabileceğiniz, gününüzü yeşil bir şekilde geçirebileceğiniz bir yer olacak. Bunun gibi 81 ilimizde de yeşil alanlar oluşturacağız."



AK Parti'nin çevre dostu bir parti olduğunu vurgulayan Kaya, hükümetleri döneminde 4 milyara yakın fidan dikildiğini belirtti.



"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile hareket ettiklerini aktaran Kaya, "Bunun altını özellikle çizmek istiyorum çünkü bazen bizim çevreye, hayvanlara değer vermediğimizi muhalefet partileri ifade ediyor. Bu, asla ve asla doğru değil. Bütün yaratılmışları, ağaçları, hayvanları yaratılandan ötürü sevdik ve koruduk. Bugün sokak hayvanları için en büyük projeleri yapmış kişi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hayvan barınakları, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde yapıldı. Biz yaratılmış her canlıya hürmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"KADINLAR GÜÇLÜ OLUNCA AİLE GÜÇLÜ OLUYOR"



Kaya, gençlerin önünün daha da açıldığı, kadınların daha kolay iş sahibi olabildiği ve çalışırken de aile yapısını koruyacak bir düzenin sağlandığı yeni adımları da hep birlikte atacaklarını dile getirdi.



Kadın istihdamında Türkiye'nin geldiği noktanın önemine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:



"Avrupa, bizim kadın istihdamını nasıl bu kadar artırdığımızı konuşuyor, raporlar yazıyor. Son 10 yılda yakaladığımız evre inanılmaz. Bu büyük bir başarı. Verdiğimiz teşviklerle, desteklerle olan bir başarı. Çalışan kadınlar için teşvik uygulamalarımız var. Biz istiyoruz ki ülkemizin kadınları güçlü olsun. Kadınlar güçlü olunca aile güçlü oluyor. Aile güçlü olunca toplum güçlü oluyor. Toplum güçlü olunca Türkiye güçlü oluyor.



Biz istiyoruz ki ülkemizin gençleri güçlü olsun. Çünkü geleceğimizi ancak gençler kurabilir. Buna inanıyoruz. Özellikle yeni sektörlerde teknoloji gibi mühendislik gibi alanlarda daha fazla insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için gençlerin mühendislik, fen bilimleri gibi alanları seçmelerini önceliyoruz. Onlara destekler veriyoruz. Ben kendi Bakanlığımda 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesini başlattım. Mühendislik eğitimini liselerde anlatıyoruz, mühendislik seçen kızlara burs veriyoruz. Mezun olduklarında da istihdam sağlıyoruz."



Daha sonra firmanın satış ofisini de ziyaret eden Kaya, çalışanlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.



Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi için destek isteyen Kaya, çalışanlarla fotoğraf çekildi.