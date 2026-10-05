Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fon kazancını iade başvurusuna savcılıktan izin çıktı

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını 5 Ekim 2026 tarihinde, “gönüllülük esasına” göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaya'nın gönüllü ödeme başvurusuna izin verdiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, “Hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verildi.”



Fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması istenmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1 Ekim 2006, tarihinde açıklama yaparak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun (TMSF), tasfiye kararı öncesi fonlardaki satışlardan fahiş kazanç elde edenlerin bunları kendi isteği ile iade edebilmeleri için farklı hesaplar açtığını duyurmuştu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, “İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacaktır.” denildi.

Kaya'nın bu düzenleme kapsamında yaklaşık 2 milyar 200 milyon lirayı iade etmiş olması gerekiyor.

KAYA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR NEDİR?

Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürülüyor.

Kaya'nın eşinin ise, 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4 bin 482 liradan sattığı, 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği ileri sürülüyor.

Kaya, eşiyle birlikte, Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından 26 Eylül 2026 tarihinde, AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

DAHA ÖNCE DE İADE ETTİ DENİLDİ ANCAK DOĞRULANMAMIŞTI

Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturmasının ilk aşamasında parayı iade ettiği ileri sürülmüş ancak bu bilgi doğrulanmamıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül 2026 tarihinde, soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası görevden affını istediğini duyurdu.

Siyasette taşıdığı sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inandığını belirten Kaya, istifa açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

New York Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılındaki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’la 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

26. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti.

Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.